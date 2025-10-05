Di Lorenzo suona la carica: il messaggio alla squadra prima di Napoli – Genoa

Capitan Giovanni Di Lorenzo parla prima di Napoli-Genoa: il difensore azzurro lancia un chiaro messaggio.

È continuità la parola chiave in casa Napoli. Gli azzurri di mister Antonio Conte, dopo la vittoria in Champions con lo Sporting Lisbona, questo pomeriggio vanno a caccia di ulteriori certezze per mettersi alle spalle una volta per tutte il ko subito a San Siro col Milan. La compagine partenopea scenderà in campo al Maradona alle ore 18:00, dove affronterà il Genoa di Patrick Vieira. L’obiettivo degli azzurri è uno: vincere per restare in vetta.

I rossoblù arrivano in quel di Napoli con un trend non affatto positivo: la formazione ligure è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in questa stagione di Serie A. Nelle prime cinque gare, il grifone ha raccolto appena un punto. L’unica vittoria in questo avvio di stagione è arrivata in Coppa Italia con l’Empoli. Prima del calcio d’inizio, tra gli azzurri ha parlato il capitano Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport.

Di Lorenzo motiva la squadra: il messaggio del capitano

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto prima della gara spronando la squadra con queste dichiarazioni: “In Champions abbiamo fatto un’ottima partita, ma è un’altra competizione. In campionato veniamo da una sconfitta, vogliamo chiudere questo ciclo con una vittoria dinanzi ai nostri tifosi”.

Il capitano del Napoli ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto qualche difficoltà a sbloccare la partita contro questo tipo di squadre. Dobbiamo partite forte e sbloccarla quanto prima, l’obiettivo è quello. Sono fiducioso, la preparazione è stata buona”.