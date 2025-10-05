Caso McTominay, è cambiato qualcosa: la spiegazione è una sola

Sulle prestazioni di McTominay poco soddisfacenti è arrivata una spiegazione ben precisa.
Tra i nomi più chiacchierati in questo momento in casa Napoli bisogna sicuramente inserire quello di Scott McTominay. L’MVP della scorsa stagione, di fatto, non sta attraversando uno dei suoi miglior periodi, almeno dal punto di vista delle prestazioni.
L’ex calciatore del Manchester United continua sì a svolgere un gran lavoro in fase di non possesso, ma è sicuramente meno pericoloso nell’aree avversarie. Proprio su questo momento di Scott McTominay è stata avanzata una spiegazione che, di fatto, lega tutto all’arrivo di Kevin De Bruyne.
Napoli, è cambiato qualcosa nelle prestazioni di McTominay: ecco cosa
Come scritto sulle pagine del quotidiano sportivo della ‘Gazzetta dello Sport’, con l’arrivo dell’ex fuoriclasse del Manchester City di Pep Guardiola, il calciatore scozzese ha dovouto limitare il suo raggio d’azione. McTominay, dunque, si è accentrato meno dalla sinistra in queste prime partite della stagione.
Quest’oggi contro il Genoa, dunque, vedremo se uno degli uomini chiave dello scudetto dell’anno scorso riuscirà ad essere nel vivo nelle azioni offensive. Anche perché, secondo diverse indiscrezioni, il Napoli contro i liguri dovrebbe tornare a giocare con il 4-3-3, con l’inserimento di De Bruyne in panchina.