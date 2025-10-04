Sorpresa Napoli, Conte è davvero tentato: cambio radicale col Genoa

In casa Napoli è pronta una sorpresa di Conte per la gara contro il Genoa.
Il Napoli, dopo il ko subito a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, ha fornito un’ottima prestazione nella seconda giornata della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno della Champions League. Mercoledì scorso, infatti, i partenopei hanno sconfitto per 2-1 (doppietta di Hojlund) lo Sporting CP.
Mentre ora, di fatto, gli azzurri sono chiamati a vincere il proprio turno di campionato per dare un messaggio netto alle sue avversarie prima della sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali. Anche per questo lo stesso Antonio Conte è davvero tentato a compiere un cambio radicale con il Genoa.
Napoli-Genoa, Conte pronto a lanciare un giocatore: le ultime
Come riportato da ‘La Repubblica’, infatti, il tecnico salentino sarebbe tentato di cambiare modulo contro gli uomini di Patrick Vieira, ovvero passare dal 4-1-4-1 al 4-3-3. Per compiere questo cambio, però, tutto dipende da David Neres.
Se il brasiliano dovesse giocare col Genoa sin dal primo minuti, di fatto, il Napoli giocherebbe in maniera diversa rispetto a quanto visto in questa prima parte della stagione. I tempi sembrano maturi per rivedere David Neres titolare, cosa che non succede dallo scorso 14 aprile (Napoli-Empoli 3-0). Da sottolineare che l’ex Benfica potrebbe giocare anche al posto di Politano e, dunque, giocare sempre con il 4-1-4-1.