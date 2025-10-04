Occhio Napoli, il Genoa è carico: l’avvertimento è davvero inaspettato

Per il Napoli è arrivato un avvertimento inaspettato per la gara di domani con il Genoa.

Il Napoli, dopo aver battuto lo Sporting CP in Champions League, giocherà domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa. Gli azzurri, visto anche il ko subito a Milano contro gli uomini di Allegri, dovranno fare di tutto per tornare al successo prima della per lasciare spazio alle nazionali.

Ma il Genoa, considerando i soli due punti rimediati nelle prime cinque giornate di campionato, non ha la minima intenzione di fare da agnello sacrificale. Anzi, proprio della squadra guidata da Patrick Vieira è arrivato un avvertimento al Napoli di Antonio Conte che ha davvero spiazzato tutti.

Napoli-Genoa, l’ex azzurro avvisa tutti: le sue parole

Leo Ostigard, campione d’Italia con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport Italia’:

“Stiamo vivendo un momento difficile, ma comunque proveremo a vincere la partita. I tre punti sarebbero molto importanti per noi. Loro sono molto forti e sono favoriti per la vittoria del campionato di quest’anno. Hanno vinto lo scudetto, poi si sono aggiunti i vari Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund“.

Il difensore centrale olandese ha poi continuato il suo intervento: