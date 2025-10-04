Biglietti Napoli – Genoa, ecco la notizia che tutti i tifosi attendevano

Per i tifosi del Napoli è arrivata un’importantissima notizia per la sfida di domani della loro squadra del cuore contro il Genoa.

Prima della sosta di metà ottobre, dunque, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a tornare al successo in campionato. Dopo il ko subito domenica scorsa allo Stadio San Siro contro il Milan, infatti, gli azzurri giocheranno domani al Maradona contro il Genoa.

Quest’ultimo, però, ha fame di punti, visto che ne ha totalizzati solo due nelle prime cinque giornate di campionato. Per la gara tra il Napoli campione d’Italia e il Genoa, dunque, c’è tantissima attesa. A dimostrare ciò, tra l’altro, bisogna registrare un’ultim’ora davvero importante.

Biglietti Napoli-Genoa, ecco la notizia che i tifosi attendevano: i dettagli

Lo Stadio Diego Armando Maradona, di fatto, non è ancora sold-out. Ci sono ancora dei biglietti, seppur pochissimi, nei settori delle due Tribune e dei Distinti. Anche la Tribuna Ospiti non è stata ancora completamente esaurita.

I tifosi del Napoli, dunque, hanno ancora la possibilità di acquisire i tagliandi per la gara contro il Genoa. Anche se bisognerà fare presto, visto che la febbre per la sfida di domani sta aumentando sempre di più ogni ora che passa.