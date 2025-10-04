Napoli vs Inter, botta e risposta in diretta: si accende il duello Scudetto

Botta e risposta in diretta su Napoli e Inter: si scatena il duello.

L’Inter ha stravinto per 4-0 contro la Cremonese, agganciando così il trenino in vetta alla classifica, composto, tra le altre, anche dal Napoli. Chissà, quindi, se questo non sia il segnale di un nuovo duello al vertice proprio fra queste due squadre, dopo l’interminabile lotta dello scorso anno vinta poi dal Napoli.

Anche i commentatori di Dazn hanno confrontato le due squadre in un dibattito in diretta che già sta scatenando il web relativo alle due squadre.

Hernanes vs Ferrara su Napoli e Inter: lo scontro

Nel corso della trasmissione Vamos, infatti, i commentatori in studio si sono chiesti quale squadra giocasse il calcio migliore in italia. Ben pochi dubbi ha avuto Hernanes:

“L’Inter gioca il calcio migliore d’Italia senza dubbio. Ma chi le fa le combinazioni e i fraseggi che fa l’Inter, come ad esempio quelli del quasi gol di Frattesi con il Cagliari e quelli del gol di Esposito?”

A questa opinione, ha risposto in modo decisamente contrariato, invece, Ciro Ferrara:

“Gioca meglio il Napoli, le cose che fa l’Inter a sinistra, il Napoli le fa nello stesso modo a destra con Di Lorenzo e Politano. L’Inter è fortissima ma in alcune cose tattiche il Napoli è superiore come espressione di gioco“.

La lotta Scudetto divide già, quindi, tifosi ed addetti ai lavori: solo il tempo dirà quale delle due squadre riuscirà ad esprimersi al meglio, a parlare sarà il campo e la classifica.

Lotta Scudetto, è già Napoli vs Inter?

L’Inter, dopo un inizio balbettante, sembra aver ritrovato brillantezza: cinque vittorie consecutive (tre campionato, due in Champions) con tanto di momentaneo aggancio al trenino in vetta.

Rimane ancora presto però per dire se veramente la lotta Scudetto sarà ancora fra Napoli e Inter. Rimangono forti, infatti, le candidature di squadre come il Milan (vincente proprio contro la squadra di Conte domenica) e la Juventus, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo. Occhio anche alla Roma, anch’essa fra le squadre in vetta in questo momento del campionato.

Insomma, sarà il campo a decretare il suo verdetto, ma si prospetta un campionato davvero interessante, con tante squadre che già stanno dimostrando di voler dire la loro in questo torneo.