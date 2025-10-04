Napoli in lutto, improvvisa scomparsa: il messaggio di cordoglio del club

L’improvvisa scomparsa in casa Napoli lascia un ricordo importante della persona, con il club che ha deciso di omaggiarlo attraverso un messaggio

In casa Napoli non c’è solo spazio alla gioia e al racconto di un’annata iniziata – eccetto per la sconfitta contro il Milan – nel migliore dei modi. Il club partenopeo quest’oggi piange una dolorosa scomparsa di una figura importante nella storia del club e anche della città.

Non è mancato, ovviamente, il messaggio di cordoglio da parte del club, che ha voluto omaggiare con delle parole da pelle d’oca la sua persona.

Lutto Napoli, è scomparso Gianni Punzo: il messaggio del club

La notizia giunta poche ore fa, lascia senza parole i cittadini napoletani e il club azzurro. all’età di 88 anni è scomparso Gianni Punzo, imprenditore e anche manager del Napoli di Diego Armando Maradona.