Napoli, guarda chi si rivede: ha firmato un nuovo contratto annuale!

Un ex calciatore del Napoli è tornare ad assaporare il terreno di gioco: un club gli ha dato la possibilità di firmare un contratto annuale

Il Napoli e la città possono sicuramente sorridere dinanzi ad una notizia arrivata quest’oggi. Un ex calciatore azzurro è tornato a giocare dopo essersi svincolato in estate. Colpo a parametro zero, di esperienza e che può portare i frutti sperati.

Gli azzurri investirono tanto nel calciatore, anche se alcuni problemi fisici – e una concorrenza folta – non hanno contribuito a farlo sbocciare definitivamente.

Maksimovic torna in campo, giocherà in Croazia: contratto annuale

Nikola Maksimovic ha firmato un contratto annuale con l’NK Kustosija, squadra della seconda divisione croata. All’età di 31 anni, il difensore serbo cercherà di mettersi nuovamente in mostra cercando un ultimo slancio nella sua carriera.

In maglia Napoli dal 2017 al 2021, ora darà esperienza al suo nuovo club. Con gli azzurri vanta di 57 presenza in tutte le competizioni.

Sicuramente prestazioni al di sotto delle aspettative con il club partenopeo. Da lui, i vari tecnici e tifosi, si aspettavano di più, anche per via del cartellino di circa 30 milioni di euro sborsati al Torino.