Clamoroso Napoli, rivelazione shock su Spinazzola e Olivera: tifosi sorpresi

Arrivata una clamorosa rivelazione riguardo Spinazzola e Olivera, i tifosi sono rimasti sorpresi dalle parole enunciate

Il Napoli è attualmente concentrato ad affrontare al meglio l’impegno di domani alle ore 18:00 contro il Genoa, squadra insidiosa ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Antonio Conte ha richiamato l’attenzione dei propri uomini in modo tale da non far calare l’umore alle stelle, a seguito della vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Nel frattempo però è giunta una sentenza netta su Spinazzola e Olivera che fa discutere.

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto nel corso di Stile Tv, parlando di alcune dinamiche in casa Napoli. Arrivata una sentenza su i due terzini sinistri degli azzurri: le sue parole hanno subito acceso una miccia.

“Le ragioni per cui Spinazzola non ha giocato a Milano sono ignote, ma non per me: semplicemente non sono state comunicate dal Napoli. Se Conte ha parlato di infortunati come Buongiorno e Rrahmani, perché non mettere nella lista anche l’ex Roma e Olivera? Significa che non lo erano. Sarà successo qualcosa e il tecnico ha evitato di portarli, pur rischiando una difesa inedita. Domani c’è l’occasione di tornare primi da soli, secondo me Conte non cambierà niente. Se poi il Milan vince a Torino e aggancia nuovamente gli azzurri, c’è da preoccuparsi anche di loro” – afferma Auriemma.