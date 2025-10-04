Home ->

Napoli – Genoa, tripla decisione confermata: Conte sa come fare

In casa Napoli per la gara contro il Genoa bisogna segnalare una tripla decisione confermata.

Il Napoli ha ottenuto mercoledì scorso un’importante vittoria in Champions League. Con il 2-1 inflitto ai portoghesi dello Sporting CP, infatti i campioni d’Italia possono ora guardare con più fiducia il proprio percorso nella massima competizione europea per club.

Ora, però, è già tempo di pensare al campionato di Serie A. Anche perché già domani il Napoli deve riscendere sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona per giocare contro il Genoa. Proprio su questa gara, tra l’altro, bisogna segnalare una tripla decisione confermata.

Napoli-Genoa, ecco tre scelte di Antonio Conte: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Antonio Conte farà tre cambi rispetto a quella vista dal primo minuto contro lo Sporting CP. Il primo sarà sicuramente quello che riguarda la corsia destra, visto che capitan Di Lorenzo sarà della partita.

Con l’inserimento dell’ex Empoli, ovviamente, Spinazzola dovrebbe tornare sulla corsia sinistra. Anche se non si può escludere l’inserimento di Mathias Olivera, che sembra aver recuperato la miglior condizione. Per quanto riguarda la porta, invece, contro il Genoa ci dovrebbe essere Alex Meret e non Milinkovic-Savic.

