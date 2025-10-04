Napoli, Conte non lo farà più: la scelta è obbligata

Il Napoli giocherà domani con il Genoa ma, nel frattempo, Antonio Conte ha capito che una scelta è obbligata.

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver vinto in Champions League contro lo Sporting CP, è atteso dalla gara di campionato contro il Genoa. I partenopei devono sicuramente portare a casa i tre punti, considerando sia il ko rimediato contro il Milan di Allegri che la diversa cifra tecnica con gli uomini di Vieira.

Gli azzurri, dunque, sono chiamati a vincere contro il Genoa che, però, ha fame di punti. I rossoblù sono infatti fermi a quota due dopo ben cinque giornate di campionato. Mentre in casa Napoli, proprio per l’importanza di questa gara contro la squadra guidata da Vieira, Antonio Conte ha capito di non prendere più una determinata decisione.

Napoli, Antonio Conte ha capito di non prendere più una determinata decisione: ecco quale

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il tecnico salentino non farà più come quanto visto con il Pisa, ovvero schierare un centrocampo senza Lobotka e Anguissa. Questi due giocatori sono fondamentali per tutto il ‘sistema Napoli’ e, proprio per questo motivo, Conte farà a meno al massimo di uno dei due.

Sia Stanislav Lobotka che Frank Anguissa, di fatto, sono stati decisivi nelle vittorie dei due scudetti vinti in soli tre anni. Per il club partenopeo, tra l’altro, a breve si presenterà anche il problema ‘Coppa d’Africa’. Il Napoli, quindi, deve assolutamente trovare un sostituto dell’ex calciatore del Fulham, visto che partirà per circa un paio di mesi con il suo Camerun per partecipare alla massima competizione africana per nazionali.

Il Napoli a gennaio dovrà tornare sul calciomercato per un determinato obiettivo: i dettagli

Già la scorsa estate, infatti, si è provato a prendere un centrocampista con le caratteristiche simili a Frank Anguissa. Si erano fatti più nomi per ricoprire questo ruolo. Quello più caldo sembrava quello di Diouf che, però, si è poi trasferito all’Inter.

C’è da dire che il sostituto di Frank Anguissa non è stato preso anche per ‘colpa’ di Romelu Lukaku. Dopo l’infortunio di quest’ultimo, infatti, il Napoli si è concentrato sulla ricerca di un nuovo attaccante. Il club partenopeo ha infatti investito la bellezza di 50 milioni di euro per Rasmus Hojlund, spostando così a gennaio l’acquisto per ricoprire l’assenza del centrocampista camerunense.