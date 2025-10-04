Home ->

Caso McTominay, il dato è incontrovertibile: Conte rassicurato

Tra le fila del Napoli bisogna segnalare un dato netto su McTominay,.

Il Napoli ha sicuramente fornito un’ottima prestazione mercoledì scorso in Champions League contro lo Sporting CP, ottenendo tre punti fondamentali nella rincorsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Tuttavia, tra le fila azzurre bisogna registrare un’altra prestazione sottotono di uno dei big di Antonio Conte: Scott McTominay.

Il centrocampista scozzesse, l’MVP del campionato scorso, non sta brillando in questo primissimo scorcio di stagione. Anche se, proprio in queste ultime ore, è uscito fuori un dato su Scott McTominay che ha sicuramente rassicurato Antonio Conte.

Napoli, un dato su McTominay rassicura Antonio Conte

Come riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, infatti, anche lo scorso anno a questo punto l’ex calciatore del Manchester United aveva segnato solo un gol (ovvero quello nel 3-1 inflitto al Maradona al Como di Cesc Fabregas). Questo dato, dunque, rappresenta un’ottima notizia per Conte, visto sche poi McTominay si è preso il Napoli.

McTominay porta palla
La presenza di Kevin De Bruyne ha sicuramente portato con sé alcune limitazioni allo scozzese, ma il tecnico del Napoli non aveva altra scelta se voleva farli giocare insieme. Domani, dunque, Scott McTominay sarà sicuramente uno degli uomini più attesi della sfida tra gli azzurri e il Genoa di Patrick Vieira.

