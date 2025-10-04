Lotta Scudetto, Palmeri non ha dubbi e lancia la sfida: “Ecco la vera pretendente”

Tancredi Palmeri non ha dubbi sulla seria pretendente al titolo con il Napoli, sentenza netta quella lanciata dal giornalista

Il Napoli domani sarà impegnato in casa per la sfida contro il Genoa, con l’obiettivo di strappare i tre punti che garantirebbero ancora la vetta. L’attenzione è altissima, con Antonio Conte che non vuole commettere ulteriori passi falsi.

La sconfitta nell’ultima uscita in campionato contro il Milan, non ha creato allarmismi: la squadra è ancora lucida e pronta a lottare. Gli azzurri hanno già alzato la testa contro lo Sporting Lisbona ed, ora, mirano ad andare alla sosta delle Nazionali da primi in classifica.

Palmeri lancia la sfida Scudetto: ecco il suo pensiero

Tancredi Palmeri, giornalista sportivo, ha rilasciato il suo editoriale per il portale di Sportitalia, parlando della pretendente del Napoli per il titolo:

“Molto utile che Juventus-Milan arrivi dopo Milan-Napoli. Ora sappiamo che i rossoneri possono competere con gli azzurri, sia nella partita secca che nella lotta per lo Scudetto. Il Milan si trova in un buon momento per espugnare Torino, la sensazione è che non perderà mai. La cosa sconvolgente, però, riguarda Allegri: gioca sempre come vuole, anche con il Napoli. Addirittura anche uno scienziato come Conte è riuscito a cascarci” – scrive Palmeri.

Secondo il giornalista, dunque, il Milan è la vera pretendente per la volata finale. Da capire anche l’Inter, oltre i bianconeri. La sensazione però, vedendo anche la prova della settimana scorsa, la squadra di Allegri è ben strutturata.