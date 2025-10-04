Italia, infortunio per un big e Gattuso corre ai ripari: snobbato ancora l’azzurro

Per l’Italia una tegola pesantissima, con un azzurro però ancora una volta non preso in considerazione: la scelta di Gattuso

Al termine di questa giornata di campionato, partirà la sosta delle Nazionali. L’Italia è chiamata a vincere il doppio impegno per mettersi in buone condizioni in classifica, sia per sperare in un passo falso della Norvegia che per il secondo posto.

A sfidare gli azzurri di Gennaro Gattuso saranno l’Estonia e l’Israele, avversario ostico come abbiamo potuto osservare nell’ultima sfida terminata 4-5 per l’Italia.

Italia, out Zaccagni per infortunio: la scelta di Gattuso

Gattuso è dovuto correre ai ripari a seguito dell’infortunio rimediato da Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, in queste ultime ore. Il classe ’95 non è nemmeno stato convocato per la sfida tra Lazio e Torino.

L’ex tecnico del Napoli, ha nuovamente snobbato Lorenzo Lucca. La scelta di Gattuso infatti è ricaduta su un’altra vera punta: Roberto Piccoli, in forza alla Fiorentina. Ancora un’altra delusione, dunque, per l’attaccante dei partenopei.

Ora il centravanti dovrà dimostrare al Ct azzurro di essere all’altezza, così da metterlo sempre più in difficoltà nelle sue scelte. Avuta la meglio il minutaggio maggiore dell’ex Cagliari, con Lucca che invece – dall’arrivo di Hojlund – non ha trovato tante gioie.