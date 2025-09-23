Lucca si sblocca con il Napoli: il messaggio dopo la rete è già virale

Lorenzo Lucca protagonista in campo e fuori: il suo messaggio social è diventato subito virale dopo il successo contro il Pisa

Il Napoli ha lanciato un messaggio importante alla Serie A. Gli azzurri hanno battuto il Pisa nel posticipo che ha chiuso la quarta giornata di campionato con il risultato di 3-2, dimostrando ancora una volta di saper tanto soffrire quanto dominare. Questo importante trionfo è valso il primato solitario in classifica, a ridosso del big match contro il Milan di Max Allegri, attualmente terzo a meno tre.

Tra i protagonisti della sfida ai toscani allenati da Alberto Gilardino c’è sicuramente Lorenzo Lucca. L’attaccante era finito nel mirino della stampa dopo qualche prestazione sottotono, ma il gigante di mister Conte ha prontamente spento ogni tipo di critica, segnando un gol tanto importante quanto bello. Al termine del match, l’ex Udinese ha postato sui social un messaggio che è subito andato virale.

Napoli, Lucca scaccia via le critiche in napoletano: “Sto sputann sang”

Lorenzo Lucca, uno dei due nuovi attaccanti del Napoli assieme a Rasmus Hojlund, ieri sera ha trovato un gol importantissimo contro il Pisa nel secondo tempo della sfida del Maradona, valevole per il momentaneo 3-1. Al termine della partita, attraverso i propri social, il numero 27 ha voluto esultare assieme ai tifosi partenopei.

“Sto sputann sang“, il messaggio breve e conciso che è comparso sul profilo Instagram del classe 2000. Sto sputando sangue, ovvero sto lavorando tanto, sto spingendo al massimo, sto dando tutto. Mister Conte lo aveva detto, Lucca era in ritardo di condizione e andava aspettato. Alla fine, contro una delle sue ex squadre, è arrivato il tanto atteso gol.