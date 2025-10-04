Colpo di scena Lukaku, gioia Napoli: c’è la data del rientro

Per il Napoli di Conte bisogna segnalare un importantissimo colpo di scena da Lukaku.
Il Napoli di Antonio Conte è pronto per tornare in campo. Dopo la gara vinta in Champions League contro lo Sporting CP, la squadra azzurra è attesa dalla gara di campionato contro il Genoa.
Gli azzurri sono sicuramente favoriti per ottenere i tre punti, ma dovranno prestare comunque la massima attenzione alla voglia dei liguri di uscire indenni dalla sfida del Maradona. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento su Romelu Lukaku.
Napoli, ottime notizie da Lukaku: le ultime sulle condizioni del calciatore belga
Come riporta dal ‘Mattino’, infatti, il belga è al lavoro per tornare il prima possibile a disposizione di Antonio Conte. Il suo recupero, di fatto, starebbe procedendo davvero in maniera positiva.
Basta pensare che, a dispetto delle prime previsioni, Romelu Lukaku potrebbe rientrare già il prossimo dicembre, ovvero quando ci sarà la Final Four della Supercoppa italiana (18 dicembre la sfida con il Milan di Max Allegri). Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per il rientro del belga, infortunatosi lo scorso 14 agosto nel corso dell’amichevole contro l’Olympiacos.