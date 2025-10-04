Chiariello lancia l’allarme: messaggio chiarissimo, avvertito Conte

Umberto Chiariello ammonisce Conte e il Napoli: arriva un messaggio chiarissimo.

Il Napoli scenderà in campo contro il Genoa per l’ultima gara prima della sosta. Il club azzurro è chiamato ad una vittoria che la porterebbe a restare nel gruppone di squadre in vetta alla Serie A, al momento condiviso con Milan, Roma e, momentaneamente, Inter.

I ragazzi di Conte vengono da una vittoria non brillantissima, ma che ha offerto comunque risposte importanti come quella in Champions League contro lo Sporting. Adesso è il momento della continuità per confermare le proprie ambizioni.

La gara sembra alla portata, ma non la pensa proprio così Umberto Chiariello. Nel corso del suo consueto “Punto Chiaro” nella trasmissione “A pranzo con Chiariello” su Radio Crc. Il giornalista avverte preliminarmente della pericolosità dell’avversario ricordando il precedente dello scorso anno:

“Battere il Genoa non è un atto dovuto . L’anno scorso il Genoa venne giocare a Napoli già salvo, non aveva niente da chiedere al campionato, eppure recuperò il Napoli due volte, facendosi sprofondare in un’angoscia incredibile. Grazie a quella partita si condensò tutto in quella domenica con Parma-Napoli e Inter-Lazio: tutto nacque da quei due punti persi in Napoli-Genoa, che staremmo ancora rimpiangendo se non ci avesse salvato Pedro”.

Chiariello ammonisce poi Conte, affermando l’assenza fin qui di una prova davvero convincente in una gara casalinga:

“Quest’anno il Napoli ha dominato a Reggio Emilia, a Firenze, perfino a Milano sul piano del gioco. Ma in casa ha faticato: col Cagliari è stata dura e la vittoria è arrivata solo al 95′, col Pisa è andata peggio. Fino ad ora in casa il Napoli non ha ancora offerto una prova convincente, una di quelle partite di forza dove la metti in cassaforte, come fatto a Reggio Emilia. Non serve vincere 3-0 o 4-0, ma serve una prestazione sicura e dominante”.