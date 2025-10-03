McTominay, da risorsa a “problema”: il piano di Conte per recuperarlo

Lo scozzese ha perso centralità nel nuovo progetto azzurro, risultando meno incisivo rispetto alla passata stagione: cosa fare per tornare al top?

In questo avvio di stagione si è visto un Napoli diverso e abbastanza rimaneggiato rispetto alla squadra dominante e vincente della passata stagione, terminata con la vittoria dello Scudetto.

Ci sono state tante modifiche per gli interpreti schierati da mister Conte: su tutti, colui che sta vivendo una nuova fase della sua carriera è Scott McTominay, giocatore cruciale nella passata stagione, la prima con i colori azzurri.

I segnali negativi di McTominay

In questo avvio di stagione 2025/26 uno dei giocatori meno redditizi del nuovo Napoli è sicuramente Scott McTominay. L’anno scorso l’ex Manchester United ha ricoperto un ruolo chiave per la vittoria del titolo, convertendosi in un vero e proprio bomber di razza con 13 reti e 6 assist realizzati nell’arco dell’intera stagione. Ora, è fermo a quota 1 rete (gol contro il Sassuolo alla prima giornata): qual è il problema?

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il motivo principale del calo di rendimento di McTominay si chiama Kevin de Bruyne. Con l’arrivo del top player belga nello scorso calciomercato, il Napoli ha cambiato repentinamente stile di gioco: Conte ha abbandonato il suo 4-3-3 in favore di un 4-1-4-1 in modo da garantire la coesistenza di tutti i suoi centrocampisti. Coesistenza che, lato McTominay, non sta però giovando.

Le possibili soluzioni per riaccendere McTominay

Dunque, se la volontà è quella di recuperare il miglior McTominay, sarà necessario adottare contromisure efficienti. Mister Conte non può scegliere una soluzione che sa di compromesso e, al contempo, sperare nel miglior rendimento possibile da parte di ogni interprete del centrocampo. Ecco che, allora, è necessario qualche sacrificio importante per recuperare tutti al meglio.

Sicuramente una delle scelte più difficili è quella di rimuovere un centrocampista dallo scacchiere del Napoli: con il ritorno al 4-3-3 (opzione non esclusa dallo stesso Conte) uno tra de Bruyne e Anguissa potrebbe scivolare in panchina per favorire il ritorno a mezzala di Scott McTominay.

Tuttavia, ciò significa perdere un giocatore a centrocampo e inserire sulle fasce un’ala come Lang o Neres oppure un altro equilibratore come Elmas. Un’altra soluzione, invece, sta nell’accettazione di un nuovo incarico per McTominay, con nuove richieste tattiche mirate all’accentramento sul terreno di gioco durante la gara e con un apporto offensivo inevitabilmente meno redditizio.