Napoli – Genoa, la tripla assenza fa male: c’è la conferma ufficiale

Per Napoli-Genoa di domenica bisogna segnalare una tripla assenza ufficiale

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto lo Sporting CP in Champions League mercoledì scorso con il risultato finale di 2-1, deve rifiondarsi in campionato. I partenopei, infatti, domenica giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa guidato da Patrick Vieira.

Gli azzurri sono sicuramente favoriti ma, visti i soli due punti ottenuti nelle prime cinque giornate di campionato, il Genoa farà di tutto per uscire indenne da questa gara. Nel frattempo, però, bisogna segnalare una conferma ufficiale di una tripla assenza.

Napoli-Genoa, confermata la tripla assenza: l’annuncio

A svelarla, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara contro il Napoli, è stato lo stesso Patrick Vieira:

“Infortunati? Stanciu, purtroppo, non ci sarà. Cornet, invece, ha avuto un affaticamento agli adduttori e sarà assente, così come lo stesso Messias. Onana? Dobbiamo aspettare domani, perché si è allenato tutta la settimana con il resto della squadra: bisogna aspettare l’allenamento di domani”.

Con queste parole, dunque, Patrick Vieira ha confermato le assenze di Cornet, Stanciu e Messias. Mentre su Onana ci sono ancora delle speranze per il tecnico francese. Tuttavia, al netto di chi non ci sarà, il Genoa cercherà di strappare almeno un punto domani, così come successo lo scorso maggio.