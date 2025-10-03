Retroscena Hojlund, ha messo nel mirino una partita speciale: “Vuole giocarla a tutti i costi”

Arriva un interessante retroscena sull’attaccante danese, nei suoi pensieri c’è una sfida speciale: di che partita si tratta e quando si giocherà.

Dopo l’amara sconfitta in campionato, contro il Milan, i ragazzi guidati da Antonio Conte tornano sulla retta via con un’importantissima vittoria. La gara di mercoledi sera, rappresentava uno snodo cruciale per il cammino europeo dei partenopei.

Prima della consueta sosta per le nazionali, gli azzurri sfidano il Genoa capitanato da Patrick Viera, per la partita in programma domenica alle 18 allo Stadio Maradona. Da segnalare, intanto, un simpatico retroscena rigurado Rasmus Hojlund: nel mirino c’è una partita speciale.

Napoli, Hojlund lancia la sfida al fratello: ecco quando si affronteranno

Rasmus Hojlund, è partito nel migliore dei modi nella sua nuova avventura in azzurro: sempre titolare, e tre gol messi a refarto fin qui tra campionato e Champions League.

Dopo le due non brillanti partite, contro Pisa e Milan, il classe 2003 è stato protagonista nella notte europea del Napoli: doppietta fantastica, prima uno strappo poi un colpo di testa, ricordando inevitabilmente il miglior Lukaku.

Come riportato da Il Mattino, al termine della gara, il centravanti danese ha ricordato la sfida del 4 Novembre contro l’Eintracht Francoforte, squadra tedesca, dove milita suo fratello Oscar Hojlund.

Il bomber azzurro ha messo nel mirino questa gara, dal sapore sicuramente diverso per lui, usando queste parole: “Non vedo l’ora di giocarla”. Gara speciale, dunque, per Rasmus che affronterà suo fratello Oscar, giovane centrocampista arrivato nel 2024 in quel di Francoforte, collezionando 23 presenze.

Prima, però, c’è altro a cui pensare: Hojlund vuole segnare più gol possibili, e la prossima partita contro il Genoa, è l’occasione giusta per tornare a far gol in Serie A.