Napoli-Genoa, l’iniziativa dei tifosi non lascia dubbi: accadrà al Maradona

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Genoa in programma domenica alle ore 18.00 al Maradona. Intanto, arrivano dettagli su ciò che accadrà allo stadio.

Il Napoli è pronto a ripartire in campionato dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Il club azzurro ha già reagito in Champions League contro lo Sporting, ma ora servirà un trionfo anche in campionato. Al Maradona arriverà il Genoa di Patrick Vieira, ma intanto il dato più importante riguarda i tifosi.

Napoli-Genoa, quasi sold out il Maradona: le ultimissime

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Genoa di Patrick Vieira. Quest’ultimo, assieme ai suoi ragazzi proverà a conquistare punti importanti in trasferta. D’altro canto, però, la squadra di Conte ha idee ben diverse dopo la sconfitta a San Siro. Il match è in programma domenica alle ore 18:00 e il dato che arriva sui tifosi è molto chiaro.

Come visibile sulla piattaforma online “Ticketone.it” i tifosi del Napoli hanno tanta voglia di sostenere la squadra in un match molto delicato come quello contro il Genoa di Vieira. Lo stadio Diego Armando Maradona è sempre più vicino al sold out per l’occasione e al momento sono disponibili gli ultimissimi tagliandi per assistere alla partita.

I settori disponibili sono solo due: Tribuna Posillipo e Distinti Anello Inferiore. La disponibilità è bassa anche nelle aree appena citate, motivo per il quale lo stato Maradona è sempre più vicina al sold out. Si tratta dell’ennesima dimostrazione d’amore da parte dei tifosi azzurri che proveranno a condurre i propri beniamini verso la vittoria.