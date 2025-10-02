Napoli “peggio” anche dell’Inter: nessuno in Europa come gli azzurri

C’è un dato incredibile che riguarda il Napoli: nessuno in Europa come gli azzurri.

Il Napoli ha visto la propria rosa decisamente cambiata al termine dell’ultimo calciomercato, che ha portato una ventata di qualità in più a disposizione di Antonio Conte, ora dotato di una rosa ricca di alternative. Per raggiungere questo obiettivo, il ds Manna ha scelto anche di stravolgere un po’ le “regole” con cui solitamente il Napoli ha operato sul mercato, arrivando anche ad acquistare giocatori già affermati e di esperienza come Kevin De Bruyne. Il risultato è un dato che rende il Napoli unico in Europa.

Il Napoli è la squadra più vecchia d’Europa: la classifica

Come affermato dal CIES Football Observatory, il Napoli è infatti la squadra più vecchia nei top 5 campionati europei. La rosa del club azzurro è infatti composta per il 46.8% da giocatori over 30: non solo De Bruyne, ma anche Di Lorenzo, Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola, Lobotka, Politano e Lukaku.

Rappresentano soltanto il 2,1% invece della rosa i calciatori under 21, il 13.5% i giocatori fra i 22 e i 25 anni e il 37.7% i giocatori fra i 26 e i 29 anni. Il Napoli si piazza così appena davanti in questa classifica di anzianità rispetto al Rayo Vallecano e all’Inter, l’unica altra squadra italiana nella top 10. Si piazzano, infatti, appena fuori da questa la Cremonese (undicesima) e il Milan (dodicesimo).

Anche fra le squadre più giovani, poi, spicca una squadra italiana, cioè il Parma di Cuesta, posizionata al terzo posto della classifica che vede dinanzi a tutte le francesi Strasburgo e Paris Saint-Germain.