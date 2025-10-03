Italia, tre calciatori del Napoli convocati da Gattuso: doppia esclusione eccellente

Tutto pronto per la sosta nazionali di Ottobre, ecco le chiamate del commissario tecnico: tre giocatori azzurri convocati, con un’esclusione a sorpresa.

Il Napoli, dopo la vittoria contro i portoghesi in Champions League, affronterà il Genoa guidato da Patrick Viera, per la gara interna al Maradona in programma domenica 5 Ottobre alle 18.

Dopo il weekend di Serie A, valevole per la sesta giornata di campionato, sarà nuovamente la volta delle nazionali, con la consueta sosta di Ottobre. Sono appena arrivate le convocazioni ufficiali di Gennaro Gattuso, neo commissario tecnico della nazionale italiana: ecco i calciatori partenopei che saranno chiamati.

Napoli, Gattuso esclude Lucca e Spinazzola: i convocati

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Nazionale ed ex tra le altre del Napoli, ha appena diramato le convocazioni ufficiali per le prossime partite dell’Italia, valide per la qualificazione al prossimo Mondiale di calcio.

L’Italia di Gennaro Gattuso, affronterà nuovamente l’Estonia e Israele, già battute nelle partite di Settembre (le prime del neo ct)). L’ex allenatore del Napoli, convoca tre calciatori azzurri; Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano.

Escluso, ovviamente, Alessandro Buongiorno ancora alle prese con l’infortunio (tornerà disponibile dopo la sosta). Fa notizia, invece, la doppia esclusione del ct: fuori Lucca e Spinazzola. In molti, dopo le ultime prestazioni, pensavano ad un ritorno del terzino in Nazionale, ma Gattuso ha fatto altre scelte.

Di seguito i convocati del nuovo commissario tecnico dell’Italia:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret, Vicario;

Difensori: Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Coppola, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini, Udogie;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Tonali;

Attaccanti: Cambiaghi, Kean, Pio Esposito, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni.