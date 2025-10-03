Casi Osimhen e Manolas, nuova richiesta degli avvocati: cosa filtra da De Laurentiis

I due casi legati agli ex calciatori del Napoli tornano a far discutere: cosa filtra dal presidente dei partenopei dopo una specifica richiesta degli avvocati

Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato le parole di Lorenzo Contrada, avvocato e legale del presidente Aurelio De Laurentiis. Nel corso di un intervento per Radio Kiss Kiss, Contrada stesso ha dichiarato che il suo team ha richiesto un rinvio al giudice per depositare la consulenza tecnica di un professore universitario. Tramite questa, verranno dimostrati che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti“.

A dare ulteriori aggiornamenti, l’edizione odierna di Tuttosport, che entra ancora più nel merito della vicenda che riporta alla ribalta i casi plusvalenze Osimhen e Manolas. Il gup del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta dei legali del patron De Laurentiis, per il rinvio al prossimo 6 novembre. I pm hanno chiesto il processo anche per l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, con l’accusa di falso in bilancio per le due operazioni di calciomercato.

Secondo i giudici, i due affari sarebbero state effettuate per sfruttare il sistema delle plusvalenze fittizie. Sulle pagine di Tuttosport si legge:

“Gli avvocati Contrada e Fulgeri il 6 novembre depositeranno la consulenza tecnica di un professore universitario tesa a dimostrare che i criteri utilizzati per la redazione dei bilanci 2019, 2020 e 2021 sono corretti”.

Caso plusvalenze, cosa filtra da De Laurentiis: gli aggiornamenti

Secondo quanto approfondito dal Corriere del Mezzoggiorno, il presidente De Laurentiis è assolutamente sereno. Si è affidato ai suoi legali ed è convinto di poter dimostrare, senza problemi, la correttezza delle due operazioni di calciomercato.

Il suo Napoli ha sempre fatto del rispetto delle regole e della virtuosità del bilancio alcuni dei suoi mantra principali. Gli affari che riguardano Osimhen e Manolas fanno riferimento all’acquisto del nigeriano dal Lille nel 2020 e a quello del difensore greco l’anno prima.

Come detto, il presidente del Napoli è assolutamente tranquillo e non vive la vicenda con stress. Il prossimo mese si avranno aggiornamenti ulteriori su un caso che si protrae ormai da diversi anni e che dovrà arrivare alla sua conclusione definitiva.

Intanto il patron lascia lavorare la squadra in campo, affidandosi totalmente ad Antonio Conte, proprio come ha fatto con i suoi legali per le vicende che esulano dal calcio giocato. Gli azzurri scenderanno in campo domenica contro il Genoa, con l’obiettivo di ritrovare immediatamente i tre punti in classifica.