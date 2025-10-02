Caso plusvalenze Osimhen e Manolas: arriva l’annuncio del legale di De Laurentiis

Importanti aggiornamenti in merito alla vicenda riguardante le presunte plusvalenze effettuate dal Napoli.

Sono passate meno di 24 ore dal successo contro lo Sporting Lisbona, ma in casa Napoli è già tempo di dedicarsi alla preparazione della prossima partita di campionato. Nel tardo pomeriggio di domenica (fischio d’inizio alle 18:00), i campioni d’Italia ospiteranno il Genoa nella sesta giornata di Serie A.

Avv. Contrada: “Plusvalenze? Accettata la richiesta di rinvio”

L’avvicinamento alla partita con i rossoblù è stato caratterizzato da una notizia decisamente significativa per il club partenopeo. Pochi minuti fa, infatti, l’avvocato Lorenzo Contrada, legale del presidente Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato dichiarazioni rilevanti alla redazione di ‘Kiss Kiss Napoli’ in merito al caso plusvalenze:

“Abbiamo chiesto un rinvio al giudice per depositare la consulenza tecnica di un professore universitario. Tramite questa, dimostreremo che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti“.

Contrada ha svelato l’esito positivo di questa richiesta e ha anche chiarito quando dovrebbe tenersi il processo, che potrebbe avere un impatto notevole sulle sorti del Napoli e dell’intero movimento calcistico italiano: