Scontri Napoli – Sporting, emessi 7 DASPO: i provvedimenti

Sono state irrogate le sanzioni dopo gli incidenti avvenuti in città tra i supporter partenopei e portoghesi.

La vittoria contro lo Sporting Lisbona ha permesso al Napoli di mettersi alle spalle il KO in campionato con il Milan. Tuttavia, la giornata di ieri non ha regalato solo buone notizie. Infatti, prima dell’inizio della gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League, si sono verificati degli scontri in città tra i tifosi azzurri e quelli portoghesi.

Per tale motivo, c’era grande attesa per capire quali potessero essere i provvedimenti adottati per coloro che si sono resi protagonisti di questi atti incresciosi. Proprio pochi minuti fa la Questura di Napoli ha emesso una nota in merito a quanto accaduto nel capoluogo campano.

Nella prima parte del comunicato, la Questura si è soffermata sulle sanzioni generali comminate:

“Il Questore di Napoli ha deciso di adottare 7 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) ‒ istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura ‒, della durata da due a 6 anni , nei confronti di altrettanti soggetti, tutti napoletani di età compresa tra i 17 e i 42 anni , che, prima della partita di Champions League tra Napoli e Sporting Lisbona giocata ieri, mercoledì 1° ottobre, avevano preso parte ai gravi disordini avvenuti nell’area compresa tra via Melisurgo e piazza Francese tra la tifoseria locale e quella ospite”.

Nella seconda parte, invece, l’attenzione si focalizza sui singoli provvedimenti:

“Nello specifico, all’esito delle immediate attività investigative svolte dalla Digos e dalla Squadra Mobile, uno dei provvedimenti, della durata di 6 anni, è stato emesso nei confronti di un 32enne sorpreso nel teatro degli scontri, nonostante in passato fosse già destinatario di una stessa pena della durata di 3 anni”.



“Altri 3 DASPO, della durata di 4 anni, sono stati emessi nei confronti di tre uomini di 20, 23 e 30 anni, in quanto ritenuti responsabili di un’aggressione violenta ai danni di un tifoso dello Sporting attraverso l’utilizzo di una cinta in cuoio con grossa fibbia. I tre, inoltre, sono stati trovati in possesso di due grossi petardi e di un fumogeno”.

“Altri due provvedimenti, della durata di 4 anni, sono stati emessi nei confronti di un 17enne e di un 23enne, sorpresi nelle vicinanze del luogo degli scontri con volti travisati, a bordo di scooter con targhe coperte e in possesso di cinture con fibbie in metallo occultate tra le gambe”.



“Infine, un altro provvedimento, anche questo della durata di 4 anni, è stato emesso nei confronti di un 42enne, anch’egli partecipante agli scontri con il tipico abbigliamento degli appartenenti ai gruppi ultras napoletani e con volto nascosto e guanti”.