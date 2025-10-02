Ora è ufficiale, arriva la notizia: salti di gioia per l’Italia

Arrivano grandi novita per l’Italia, specialmente per i top club di Serie A, in ambito europeo: ecco la speciale classifica.

Il Napoli guidato da Antonio Conte, risponde prontamente ai primi malumori stagionali. Dopo la delusione per l’amara sconfitta contro il Milan, gli azzurri hanno battuto lo Sporting Lisbona davanti a propri tifosi.

Fondamentale il successo di ieri, contro i lusitani, per riprendere la retta via nel cammino in Champions League e preparare al meglio l’ultima partita di campionato contro il Genoa, prima della consueta sosta per le nazionali. Da segnalare, intanto, un dato che fa gioire i tifosi delle squadre italiane: c’entrano le vittorie in Europa.

Champions League, il Ranking Uefa delle italiane migliora: la classifica

Una volta terminate le gare della League phase di Champions League, si aggiorna la graduatoria del Ranking Uefa 2025/2026: possibile posto extra nella massima competizione europea.

Alla fine dell’attuale edizione di Champions League, i due paesi che faranno meglio dalla League phase alle fasi finali della competizione, disporranno di uno slot extra nella successiva edizione della massima competizione europea.

Le tre vittorie delle squadre di Serie A (Napoli, Atalanta e Inter), sommate al pareggio della Juventus contro il Villareal, fanno scalare l’Italia di ben due posizioni, dall’ottavo posto al sesto posto: diminuisce, soprattutto, la distanza del livello del coefficiente rispetto alla seconda.

Ecco l’attuale Ranking Uefa per il 5° posto in Champions League:

1. Inghilterra 6.277

2. Danimarca 6.125

3. Portogallo 6.000

4. Cipro 5.750

5. Germania 5.714

6. Italia 5.428

7. Belgio 5.300

8. Spagna 5.250

9. Polonia 4.875

10. Azerbaigian 4.875

Manca ancora un bel pò per la fine dell Champions League, e per la fine di questa speciale classifica, però arrivano segnali incoraggianti per le squadre italiane, che hanno bisogno di questo slto extra per diminuire il gap con l’Inghilterra e tornare ad avere l’importanza che meritano.