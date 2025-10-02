Napoli, bocciatura totale per il big: insufficienza contro lo Sporting

Prestazione sottotono per il big del Napoli, i quotidiano non perdonano: voti bassi.
Luci e ombre sulla prestazione del Napoli contro lo Sporting Lisbona in Champions League. I tre punti conquistati dagli uomini di Antonio Conte riportano un po’ di entusiasmo sui volti di tutto l’ambiente partenopeo, ma non distolgono completamente l’attenzione da diversi punti negativi ancora in luce anche nella notte europea.
Tra questi anche Scott Mctominay, non di certo il migliore del Napoli contro lo Sporting Lisbona e non di certo il miglior McTominay mai visto in maglia azzurra. Non è un mistero che il centrocampista scozzese sia apparso sottotono nelle ultime uscite, in gol alla prima partita di campionato e poi fermo ad un assist contro il Pisa.
McTominay, quante bocciature: i voti dei quotidiani
Contro lo Sporting Lisbona è senza dubbio uno dei peggiori in campo per i quotidiani odierni, che bocciano la sua prestazione e ne analizzano le lacune.
Il Mattino – 5
“A volte galleggia come un turacciolo sulla schiuma delle gare. Troppo a lungoo svaporato: pressa e viene pressato da Fresneda, supporta Gutierrez su Quenda. Li a sinistra e quasi mediano sembra smarrito. Si vede poco nel primo segmento, perdendosi nel mancato asse con Gutierrez (24’st Lang 6 va a sinistra del tri-dente, sempre molto lontano dall’area: praticamente un altro difensore)”.
Gazzetta dello Sport – 5
“L’angolo di Nord Europa rimasto senza corrente. Hojlund e Kdb bene, lui perso: in area, il suo territorio, non si vede. Sostituito”.
Corriere dello Sport – 5,5
“Si muove spesso alla ricerca della miglior posizione ma perde troppi palloni e non incide come sa, come può”.
Tuttosport – 5,5
“Fatica a trovare la giusta posizione. Cambio giusto, anche in considerazione dell’impegno di domenica in campionato in Casa contro il Genoa”.