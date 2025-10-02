Napoli, per De Bruyne un’assenza clamorosa: non basta la prestazione top

De Bruyne è stato il protagonista assoluto della vittoria del Napoli contro lo Sporting: ciò nonostante, la prestazione da top player non è bastata

La vittoria del Napoli sullo Sporting Lisbona ha riportato serenità nell’ambiente partenopeo. Le sconfitte in Champions contro il City e in campionato contro il Milan sembravano poter cambiare gli scenari di inizio stagione, ma così non è stato. Gli uomini al servizio di Antonio Conte sono tornati a conquistare tre punti, ma soprattutto hanno dato prova di grande capacità di reazione.

La doppietta di Rasmus Hojlund, apparso in grande spolvero contro i portoghesi, è stata propiziata da due assist incredibili di Kevin De Bruyne. Il belga è stata il vero MVP del match, ma nonostante ciò la sua prestazione da top player non è bastata secondo la UEFA: l’assenza del numero 11 è destinata a far discutere.

Champions League, nel miglior undici della settimana manca De Bruyne

Il Napoli ha vinto per 2-1 contro lo Sporting grazie ad una doppietta di Hojlund, su due assist al bacio di Kevin De Bruyne. La squadra azzurra ha messo in cascina i primi punti della League Phase, dopo la sconfitta contro il Manchester City di settimana scorsa. La prova magistrale del fuoriclasse belga, però, non è bastata secondo la UEFA, che ha deciso di non inserirlo nell’undici della settimana.

Nel centrocampo del team of the week, al suo posto, ci sono Sabitzer del Borussia Dortmund e Martin Ødegaard dell’Arsenal. Presente, invece, Rasmus Hojlund per il Napoli. Assieme al danese, a completare il reparto offensivo, Kylian Mbappé del Real Madrid. La scelta della UEFA, decisamente discutibile, non sembra rispecchiare appieno la realtà di quanto emerso dai campi di Champions League.