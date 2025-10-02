Hojlund con Mbappé, l’ufficialità fa esultare i tifosi del Napoli

Il danese è stato uno dei protagonisti della serata magica di Champions contro lo Sporting: una serata che lo colloca vicino al campione del mondo francese.

Il Napoli ieri ha brillato e illuminato il Maradona con una prestazione di altissimo livello contro lo Sporting Lisbona. Gli azzurri hanno per lunghi tratti dominato il match, concedendo poco e concretizzando tanto, grazie anche alle prestazioni di De Bruyne e Hojlund.

Il belga ha servito due cioccolatini, il danese è stato prima bravo ad approfittare del primo passaggio illuminante, per poi mettere in mostra tutta la sua forza fisica sul secondo gol. Una prestazione che non è passata in osservata nemmeno alla UEFA, che lo ha voluto premiare.

Hojlund rappresenta il Napoli: il danese è tra i migliori della giornata

Il danese è stato messo affianco proprio di Kylian Mbappé in un attacco stellare nel Team della settimana della seconda giornata, divulgata sui social dalla UEFA Champions League.

Il danese si è meritato di diritto quel posto lì davanti. Ha infatti battuto la concorrenza dei vari Harry Kane e Lautaro Martinez, anche loro a segno con una doppietta. Conte ora si che si gode il suo nuovo bomber.