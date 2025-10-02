Home ->

Hojlund con Mbappé, l’ufficialità fa esultare i tifosi del Napoli

Mbappe che esulta

Il danese è stato uno dei protagonisti della serata magica di Champions contro lo Sporting: una serata che lo colloca vicino al campione del mondo francese.

Il Napoli ieri ha brillato e illuminato il Maradona con una prestazione di altissimo livello contro lo Sporting Lisbona. Gli azzurri hanno per lunghi tratti dominato il match, concedendo poco e concretizzando tanto, grazie anche alle prestazioni di De Bruyne e Hojlund.

Il belga ha servito due cioccolatini, il danese è stato prima bravo ad approfittare del primo passaggio illuminante, per poi mettere in mostra tutta la sua forza fisica sul secondo gol. Una prestazione che non è passata in osservata nemmeno alla UEFA, che lo ha voluto premiare.

Hojlund rappresenta il Napoli: il danese è tra i migliori della giornata

Il danese è stato messo affianco proprio di Kylian Mbappé in un attacco stellare nel Team della settimana della seconda giornata, divulgata sui social dalla UEFA Champions League.

Hojlund che esulta
Hojlund rappresenta il Napoli: il danese è tra i migliori della giornata (Ansa) – SpazioNapoli.it

Il danese si è meritato di diritto quel posto lì davanti. Ha infatti battuto la concorrenza dei vari Harry Kane e Lautaro Martinez, anche loro a segno con una doppietta. Conte ora si che si gode il suo nuovo bomber.

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
