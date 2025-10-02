Napoli, Hojlund da capogiro: i voti non lasciano dubbi

Il calciatore danese, autore di una grande prestazione contro lo Sporting, è tornato al gol: le pagelle non lasciano dubbi sulla sua gara.
Arriva davanti ai propri tifosi, la prima vittoria del Napoli al ritorno in Champions League. Successo fondamentale per gli azzurri, dopo la sconfitta contro il Manchester City, la gara contro lo Sporting rappresentava uno snodo cruciale per il cammino europeo dei partenopei.
Dal campo sono arrivate diverse risposte positive: doppio assist per Kevin De Bruyne, grande parata nel finale per Vanja Milinkovic-Savic, ma soprattutto una grande prestazione di Rasmus Hojlund, condita dalla super doppietta che vale tre punti nella nuova League phase.
Champions League, Hojlund conquista tutti: partita spettacolare
Il centravanti danese, dopo il gol all’esordio contro la Fiorentina, trova il primo centro anche nella massima competizione europea: doppietta sbalorditiva per lui.
Grande impatto per Hojlund nella sua nuova avventura al Napoli, confermato dallo stesso Antonio Conte che non si priva in nessuna partita del centravanti classe 2003: sempre titolare.
Ecco i voti alla super prestazione contro lo Sporting Lisbona dei maggiori quotidiani:
Gazzetta dello Sport 8: “Segna di piede e di testa, come un vero numero 9. Lotta e gol pesanti: fondamentale”
Corriere dello Sport 8: “Domina l’area di rigore, lotta su ogni pallone e trova i primi gol nel suo nuovo stadio. Letale sul primo gol, scaltro sul secondo. In Europa si conferma una sicurezza, dopo gli 11 gol con il Manchester United”
Tuttosport 8: “Sbolcca la partita: brucia Inacio sullo scatto e infila Silva sul primo gol, poi devia di testa per la seconda rete: vale i primi tre punti in questa nuova Champions League”
Repubblica 8: “Gol da contropiedista vero, alla Lukaku, e grande stoccata di testa: il vero braccio armato di Antonio Conte”
Il Mattino 8: “Show di Hojlund: grande contropiede e poi un colpo di teste possente. Corsa e tiro: perfetto.”
Corriere della Sera 8: “Infiamma il Maradona con la sua doppietta: primo gol in fotocopia con quello di Firenze, seondo gol nel momento più difficile. Notte indimenticabile per lui e per i suoi nuovi tifosi“.