Hojlund non se l’aspettava: srupenda ironia social sui due assist di De Bruyne (FOTO)

Ramsus Hojlund ha ironizzato sui social sui due assist ricevuti da Kevin De Bruyne: bellissimo messaggio sui social.
Rasmus Hojlund è stato il grande protagonista della vittoria del Napoli contro lo Sporting. La gara è stata infatti decisa dalla sua doppietta, con entrambe le reti arrivate su assist di Kevin De Bruyne. Un nuovo asse, quindi, per i tifosi del Napoli, che si godono due neo-acquisti che già stanno regalando magie.
Hojlund e il messaggio social per De Bruyne
Hojlund stesso ha voluto commentare sui social l’emozione di questa doppietta in Champions League, citando anche i due assist di De Bruyne e ironizzando su come neanche lui si aspettasse di diventare un perfetto partner del campione belga:
“Hojlund segna due volte in Champions League dopo due assist di Kevin De Bruyne” non era sulla mia card del bingo 2025″
Dopo un periodo molto difficile a Manchester, è tornata la gioia e, soprattutto, sono tornati i gol per Hojlund. Il danese, evidentemente, non si aspettava fino a pochi mesi fa, travolto fra le critiche dei tifosi di Red Devils, di passare ad una serata così, come perfetto finalizzatore degli assist di un campione del calibro di Kevin De Bruyne.