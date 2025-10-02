Napoli – Genoa, turnover per Conte? Spunta la scelta sulla formazione

Mister Antonio Conte, assieme ai suoi uomini, sta preparando il prossimo impegno di campionato: presa una decisione in merito al possibile turnover

Dopo la vittoria di ieri sera in Champions League contro lo Sporting Lisbona, il Napoli di Antonio Conte è tornato a concentrarsi sulla Serie A. L’obiettivo è quello di tornare a vincere anche in campionato, per riscattare subito la sconfitta di San Siro contro il Milan di Max Allegri, che si candida ad essere una delle principali antagoniste di stagione degli azzurri.

Domenica alle ore 18:00 contro il Genoa, i partenopei cercheranno i tre punti sostenuti dal tifo dello stadio Diego Armando Maradona. In vista del match, mister Conte avrebbe già deciso su chi far affidamento. Tornerà di moda il turnover o verrà rimandato dopo la sosta?

Napoli, Conte ha deciso sul turnover

Antonio Conte dovrebbe far affidamento al suo undici tipo, senza alcun cambio modulo o rivoluzione tattica. Niente turnover, dunque, se non a gara in corso, nonostante i tanti impegni ravvicinati delle ultime due settimane.

A riportarlo è il giornalista di Sky Massimo Ugolini, che nel corso della messa in onda di “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato la probabile scelta del tecnico ex Inter e Juventus: