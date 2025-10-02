Napoli, entusiasmo alle stelle: l’ufficialità accende l’atmosfera

La notizia ufficiale conferma l’incredibile entusiasmo dei tifosi del Napoli.

Il Napoli ha iniziato tutto sommato bene la stagione fra Serie A e Champions League. Il club azzurro ha perso due partite, contro Manchester City e Milan, ma vinto tutte le restanti, confermando le ambizioni di una squadra che vuole ripetersi dopo l’incredibile Scudetto della scorsa stagione. L’entusiasmo e l’affetto dei tifosi per questa squadra resta altissimo: una notizia lo conferma.

Psv Eindhoven – Napoli, già sold out i biglietti del settore ospiti

Nonostante siano in vendita soltanto da poche ore, infatti, sono già sold out i biglietti per il settore ospiti della prossima gara di Champions League in trasferta contro il Psv Eindhoven. S tratta di un dato incredibile, che conferma ancora una volta il calore della tifoseria del Napoli.

I tagliandi erano stati messi in vendita appena alle 15.00 di oggi, ma è bastato davvero pochissimo tempo per far sì che si esaurissero del tutto per la grandissima richiesta.

Ci sarà quindi una vera e propria orda azzurra a sostenere il Napoli nel prossimo match di Champions League. Gli azzurri vorranno conquistare i loro primi punti fuori casa nella competizione dopo il successo in casa contro lo Sporting: il sogno è il piazzamento fra le prime otto della competizione, ma per riuscirci sarà necessario farsi valere anche lontani dal Maradona.