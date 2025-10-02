“Il Napoli vincerà lo scudetto”: l’ex Juve è convinto, sentenza netta

Arriva il pronostico di un ex calciatore della Juventus su chi sarà il club a trionfare in Serie A alla fine della stagione corrente

Il Napoli è ripartito alla grande in Champions League, dopo il ko esterno nell’esordio contro il Manchester City di Pep Guardiola. I primi tre punti europei sono arrivati grazie alla vittoria per 2-1 contro lo Sporting Lisbona di ieri sera. Gli azzurri hanno creato poco ma ottenuto il massimo, in una serata in cui Kevin De Bryune e Rasmus Hojlund si sono presi le luci della ribalta.

Il prossimo impegno per i partenopei sarà in Serie A, in casa contro il Genoa di Vieira. Gli uomini di Conte vorranno sicuramente riscattare la sconfitta di San Siro contro il Milan, per scacciare via ogni dubbio emerso negli ultimi giorni e tornare saldamente al comando della classifica. In merito al campionato, un ex Juve ha espresso un parere inequivocabile: il Napoli sarà campione d’Italia alla fine dell’anno.

Napoli, Matri non ha dubbi: “Per il campionato dico gli azzurri, hanno allungato la rosa e…”

Alessandro Matri punta tutto sul Napoli per la vittoria finale del campionato di Serie A. L’attaccante ex Juve conosce molto bene Antonio Conte, con cui ha condiviso l’esperienza alla Vecchia Signora, e in occasione della presentazione dell’evento “One Stronger Together” che si svolgerà il 18 ottobre presso la Cittadella dello Sport di Tortona, ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili.

Secondo il talent di Dazn, infatti, c’è solo una squadra su cui puntare per lo Scudetto: