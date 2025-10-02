Hojlund e il sacrificio del Napoli per acquistarlo: svelato tutto, la rinuncia del club

Il Napoli ha acquistato Hojlund in estate per ovviare all’infortunio di Lukaku: per arrivare al danese è stato sacrificato un altro colpo di mercato già fatto

Nella serata di ieri, il Napoli è riuscito a superare l’ostacolo Sporting Lisbona e a conquistare la prima vittoria di stagione in Champions League.

Il successo contro i lusitani è arrivato per gran parte grazie alle prove di due calciatori su tutti: Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Il primo si è reso autore di giocate di altissimo livello e di due assist al bacio. Il secondo, invece, proprio grazie agli inviti a nozze del belga è riuscito a gonfiare la rete nel primo e nel secondo tempo. Il danese, in grande spolvero, è arrivato la scorsa estate per sostituire l’infortunato Romelu Lukaku, ed in merito al suo approdo è emerso un retroscena di mercato.

Mercato Napoli, l’affare Juanlu è saltato anche per via di Hojlund: i dettagli

La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez è stata il vero tormentone dell’estate partenopea. Nonostante gli sforzi del direttore sportivo Giovanni Manna per portare il giovane talento all’ombra del Vesuvio, la negoziazione tra le parti è sfumata negli ultimi giorni di mercato. Il motivo? L’approdo di Rasmus Hojlund.

A rivelarlo è stato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube:

“Juanlu è stato veramente vicino al Napoli, ballavano al massimo 2-3 milioni, tra i 17 e i 20. I club si erano avvicinati molto, ma il Napoli voleva prenderlo alle sue condizioni e poi c’è stato l’infortunio di Lukaku. Dopo, il Napoli ha deciso di puntare tutto su Hojlund e i piani sono cambiati. Tutto il resto è passato in secondo piano”.

Il club è stato così costretto a cambiare i propri piani a seguito dell’infortunio di Lukaku, decidendo di investire con decisione per acquistare un giocatore in grado di non farlo rimpiangere, rinunciando invece all’acquisto di un terzino destro di riserva per Di Lorenzo. Hojlund ringrazia: ci ha messo molto poco a mostrare a tutti di valere questo sacrificio.