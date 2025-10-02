“Conte deve metterlo in panchina”, incredibile suggerimento di Sabatini: snobbato il big

Sandro Sabatini suggerisce a sorpresa di mettere in panchina un big del Napoli.ù

Neanche la vittoria per 2-1 contro lo Sporting ha silenziato le critiche in casa Napoli. Il gioco ancora un po’ lento e poco soddisfacente espresso dagli azzurri continua infatti ad essere causa di polemiche: permane il sospetto che l’attuale assetto tattico usato da Conte (un 4-1–4-1 rinunciando ad esterni tecnici come Neres e Lang) non riesca ad esaltare le caratteristiche di tutti i giocatori in campo.

La pensa così anche Sandro Sabatini. Il giornalista, in un video sul suo canale Youtube, considera problematico in particolare lo scarso coinvolgimento di McTominay nel gioco azzurro e propone una soluzione assolutamente sorprendente per risolvere questo problema: far partire Lobotka dalla panchina per schierare De Bruyne in cabina di regia.

Queste le sue parole:

Non si può provare De Bruyne al posto di Lobotka? Lui è il geometra, l’equilibratore, ma De Bruyne e McTominay finiscono per adeguarsi a lui. C’è qualcosa che non mi torna se il miglior giocatore dell’anno scorso deve cambiare ruolo, perché deve farlo? De Bruyne non può essere il problema: pure se fosse un acquisto che Conte si è ritrovato in qualche modo, è un giocatore meraviglioso. Dicono che non corre e non difende, ma a me sembra lo faccia: se deve difendere, mettetelo davanti alla difesa. Ha la classe e la visione di gioco per giocare un quarto d’ora davanti alla difesa, con Anguissa e McTominay come mezzale.