“Conte deve metterlo in panchina”, incredibile suggerimento di Sabatini: snobbato il big

Sandro Sabatini suggerisce a sorpresa di mettere in panchina un big del Napoli.ù
Neanche la vittoria per 2-1 contro lo Sporting ha silenziato le critiche in casa Napoli. Il gioco ancora un po’ lento e poco soddisfacente espresso dagli azzurri continua infatti ad essere causa di polemiche: permane il sospetto che l’attuale assetto tattico usato da Conte (un 4-1–4-1 rinunciando ad esterni tecnici come Neres e Lang) non riesca ad esaltare le caratteristiche di tutti i giocatori in campo.
La proposta di Sandro Sabatini: De Bruyne regista e Lobotka in panchina
La pensa così anche Sandro Sabatini. Il giornalista, in un video sul suo canale Youtube, considera problematico in particolare lo scarso coinvolgimento di McTominay nel gioco azzurro e propone una soluzione assolutamente sorprendente per risolvere questo problema: far partire Lobotka dalla panchina per schierare De Bruyne in cabina di regia.
Queste le sue parole:
Non si può provare De Bruyne al posto di Lobotka? Lui è il geometra, l’equilibratore, ma De Bruyne e McTominay finiscono per adeguarsi a lui. C’è qualcosa che non mi torna se il miglior giocatore dell’anno scorso deve cambiare ruolo, perché deve farlo? De Bruyne non può essere il problema: pure se fosse un acquisto che Conte si è ritrovato in qualche modo, è un giocatore meraviglioso. Dicono che non corre e non difende, ma a me sembra lo faccia: se deve difendere, mettetelo davanti alla difesa. Ha la classe e la visione di gioco per giocare un quarto d’ora davanti alla difesa, con Anguissa e McTominay come mezzale.
La proposta di Sabatini escluderebbe così uno dei grandi protagonisti dei due Scudetti del Napoli in tre anni. Conte ci penserà forse, ma per adesso gli equilibri tattici del Napoli non sembrano andare in questa direzione.