Reazione De Bruyne, il quotidiano svela come ha reagito De Laurentiis: il retroscena

Antonio Conte ha parlato di situazione già chiusa e chiarita, ma non si placano le riflessioni sulla reazione di Kevin De Bruyne alla sostituzione nel corso del secondo tempo di Milan – Napoli.

“Patti chiari, amicizia lunga”. “Una volta si sbaglia e lo concedo, la seconda volta no”. Con queste parole, Antonio Conte, dal suo punto di vista, ha chiuso la vicenda legata a Kevin De Bruyne, che non ha nascosto il suo disappunto per la scelta, da parte del tecnico leccese, di tirarlo fuori nel corso del secondo tempo della sfida contro il Milan. Anche le parole in conferenza di Juan Jesus dimostrano come ormai sia acqua passata, ma tale episodio continua a essere oggetto di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Sullo sfondo, c’è un Aurelio De Laurentiis che, evidentemente, osserva, ma che delega la gestione di tali dinamiche proprio al suo allenatore, per cui la fiducia nei suoi confronti è ai massimi livelli. A sottolinearlo è il giornalista Antonio Corbo, sulle colonne de La Repubblica edizione Napoli, entrando nel merito del silenzio, sulla vicenda, da parte del numero uno del club campione d’Italia in carica.

Notizie SSC Napoli, Corbo: “De Laurentiis tace, ma vede”

Come l’avrà presa la reazione di Kevin De Bruyne il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis? Ad analizzare ciò è il giornalista Antonio Corbo a La Repubblica.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito:

“Non si è sentito il presidente nell’indecifrabile ruolo che si è dato. Tace ma vede. Non interviene ma osserva. Sopporta ma registra. Aurelio De Laurentiis non raggiunge Conte neanche con una battuta edulcorante, un sorriso mirato, uno sbuffo di incenso”.

De Laurentiis e la fiducia totale nei confronti di Antonio Conte

Antonio Conte sa come gestire uno spogliatoio e come stimolare i suoi calciatori a dare il massimo. Ne è consapevole proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, che da poco più di un anno a questa parte appare più defilato, almeno dal punto di vista comunicativo.

Tutto, insomma, nelle mani di mister Conte. D’altronde, i risultati ottenuti in questi mesi non fanno altro che dargli ragione. Scenario migliore anche per far rientrare definitivamente la vicenda De Bruyne, su cui li tecnico azzurro è stato decisamente chiaro anche martedì in conferenza stampa pre Champions League.