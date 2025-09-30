Juan Jesus: “Caso De Bruyne? Non influisce. Presto per le polemiche. Tutti si sentono allenatori”

Il difensore del Napoli ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona: le dichiarazioni in conferenza stampa

Dopo la sconfitta contro il Milan in campionato, il Napoli è chiamato a rialzare immediatamente la testa e lo dovrà fare in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Anche in Europa gli azzurri non possono già più sbagliare dopo la sconfitta in casa del Manchester City.

Davanti ai giornalisti, Juan Jesus ha risposto alle domande, partendo proprio sulla difesa partenopea, che ha convinto poco nel corso delle ultime uscite, specie quella di San Siro:

Il centrale italo brasiliano ha poi commentato il caso De Bruyne, spegnendo immediatamente ogni illazione:

“So che c’è polemica sulla questione De Bruyne, ma non so cosa sia successo e non influisce sulla squadra . So solo che è una partita importante e i 3 punti sono fondamentali”.

Proprio sullo Sporting ha aggiunto:

“Ci siamo soffermati soprattutto sulla loro pericolosità tecnica. Ma difensivamente sono meno performanti e possiamo fare male. Se la gara di domani è determinante per la nuova formula della Champions? Più punti fai più stai tranquillo . Dobbiamo trovare fiducia e il cammino è lungo, ma è meglio fare punti subito perchè all’ultima c’è il Chelsea”.

Sulle parole di Di Lorenzo e Conte delle ultime ore:

“Il capitano non deve dirci nulla , sappiamo l’importanza della partita” . Il mister ci ha chiesto di aggiustare qualcosa su cui siamo venuti meno. Il Milan non ha dominato e dobbiamo migliorare su certi aspetti”.

Infine uno sfogo sui giudizi prematuri:

“Siamo a settembre e ci sono già polemiche ma perché ci sono aspettative. Io voglio andare più avanti possibile perché ci dicono che siamo i più forti. Il Milan ha esultato tanto a fine partita e mi sta bene perché vuol dire che conoscono il nostro valore. Abbiamo una squadra importante, con esperienza e dobbiamo continuare un percorso iniziato lo scorso anno. Abbiamo dato fastidio a tanti e dobbiamo continuare così.

Se si è perso equilibrio? Oggi nel calcio tutti diventano allenatori, direttori ecc ecc. Non credo che sia questioni di modulo e calciatori. Sicuramente il livello si è alzato, il Pisa è venuto a fare la gara qui. Bisogna affrontare squadre che giocano a viso aperto. Io credo che bisogna avere anche paura di subire gol. La difesa è tutta la squadra”.