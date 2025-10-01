“Non c’è spazio per entrambi”, l’annuncio spiazza i tifosi: i numeri non lasciano più dubbi!

Dopo la sconfitta deludente di San Siro, piovono critiche sull’assetto offensivo del Napoli: due calciatori su tutti sotto accusa

San Siro non perdona e domenica sera ha riservato un’amara lezione al Napoli di mister Conte. Contro un Milan affamato e guidato da un eterno Luka Modric, gli azzurri sono caduti per 2-1, incassando la prima sconfitta della stagione e lasciando i tifosi amareggiati.

Era la sfida tra leggende, con Modric e De Bruyne a confronto in mezzo al campo. Ed è finita in un duello perso dal belga contro il croato del Milan, che a 40 anni suonati è stato impeccabile. Kevin ha rimediato solo un gol dal dischetto per non affondare del tutto la sua prova opaca, e nelle ultime ore continuano i dubbi sulla sua titolarità a discapito di un altro top player di centrocampo.

McTominay e De Bruyne, l’intesa che non decolla

De Bruyne, arrivato a Napoli come un colpo da maestro dopo anni di gloria al City, ha vissuto la seconda delusione di stagione, dopo il ritorno traumatico a Manchester in Champions. Non è solo una questione di forma: è come se il belga si trovasse in un sistema che non gli si addice.

E il colpevole principale? Secondo La Gazzetta Dello Sport proprio Scott McTominay, l’eroe scozzese dello scudetto 2025, che con i suoi 14 gol (13 in Serie A, uno in Coppa) aveva trasformato il Napoli in una macchina da guerra. In estate, tutti fantasticavano su un duo esplosivo: il dominio di McTominay con la classe di De Bruyne. Peccato che, in campo, sia una storia diversa.

La coppia che avrebbe dovuto fare la differenza, sta finendo per rovinarsi a vicenda. Lo scozzese, MVP della passata stagione, aveva reso il Napoli letale con Lukaku, formando una strana ma efficace coppia d’attacco. Gol, inserimenti letali, e un entusiasmo che aveva conquistato Napoli. E De Bruyne, abituato a dettare legge lì in mezzo, si vede ora rubare la scena dallo scozzese, più atletico ma meno preciso.

Un duo che non convince

Con la Champions all’orizzonte, Conte ha le carte per cambiare di nuovo la situazione. Basta trovare l’equilibrio, prima che i sogni estivi si trasformino in incubi.

Il tecnico dovrà trovare soluzioni: forse spostare McTominay più avanti, o dare a De Bruyne le chiavi del centrocampo facendolo alternare con Scott. Altrimenti, quel “non c’è spazio per entrambi” , frase che ormai è sempre più presente riguardo il nuovo Napoli, rischia di diventare realtà.