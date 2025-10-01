Home ->

VIDEO Napoli

Napoli – Sporting, scontri e tensioni tra ultras: il VIDEO

di
In questi minuti spuntano le prime immagini dei momenti di tensione che ci sono stati tra alcuni ultras di Napoli e Sporting, prima della sfida di questa sera.

Poco meno di tre ore e allo stadio Diego Armando Maradona sarà la volta di Napoli – Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata della League Phase di UEFA Champions League. L’attesa è stata macchiata nel pomeriggio da alcuni scontri tra ultras delle due compagini (clicca qui per tutti i dettagli). Ed è proprio in questi istanti che, sui social, stanno divenendo virali le immagini degli scontri.

Ultime news Napoli, le IMMAGINI dello scontro tra ultras prima del match

La speranza è che la situazione possa restare sotto controllo da qui fino al termine della sfida, ma l’attenzione a questo punto, in città, si fa massima in seguito alle immagini che stanno divenendo virali.

Questo uno dei video che sta più circolando in merito ai momenti di tensione tra le tifoserie di Napoli e Sporting:

 

