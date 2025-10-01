LIVE Napoli – Sporting, le formazioni ufficiali: Conte stupisce tutti fra i pali e sulle fasce

LIVE NAPOLI – SPORTING. Segui qui il match, tutti gli aggiornamenti in diretta.
Amici di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sporting. Qui potrete seguire tutti gli aggiornamenti in diretta della prima gara casalinga di questa Champions League azzurra.
I ragazzi di Conte sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta al debutto fuori casa contro il Manchester City e proveranno ad ottenere i loro primi punti nella League Phase della competizione. C’è però da fronteggiare una situazione emergenziale in difesa, con Rrahmani e Beukema infortunati, oltre a Di Lorenzo squalificato.
Napoli – Sporting, le formazioni ufficiali
Sono state diramate poco fa le formazioni ufficiali della gara: Conte riesce a recuperare Spinazzola dopo l’assenza nella gara contro il Milan e sarà lui l’incaricato a sostituire Di Lorenzo sulla destra. Torna solo dalla panchina, invece Mathias Olivera, con Gutierrez alla seconda di fila da titolare sulla sinistra. In porta, Milinkovic-Savic viene preferito a Meret.
Il resto dell’assetto vede, come prevedibile, il ritorno di Beukema in difesa vista l’assenza di Marianucci dalla lista Uefa. Nessuna novità poi in avanti: Conte insiste con l’assetto dei Fab Four e con Hojlund prima punta. Questo l’11 completo:
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All: Conte