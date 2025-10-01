Conte spiega le sue scelte: nessun dubbio sull’assetto con De Bruyne

Antonio Conte ha spiegato i motivi delle sue scelte nel pre-gara di Napoli – Sporting.

Il Napoli debutterà in casa in questa Champions League per affrontare lo Sporting nella serata del Maradona. Gli azzurri devono scacciare qualche polemica forse eccessiva dopo la sconfitta contro il Milan, che ha causato qualche malumore e anche un po’ di polemiche per la reazione di De Bruyne alla sostituzione.

Conte però non cambia strada e conferma ancora l’assetto dei Fab Four. Nel pre-gara, il tecnico azzurro ha spiegato con chiarezza i motivi di auesta scelta ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore del Napoli ha espresso con ben pochi dubbi la sua idea sull’assetto giusto per il Napoli: la formazione di stasera rappresenta quella che dà maggiori garanzie nell’assetto tattico scelto. Di seguito le sue parole:

Se ho scelto questa formazione, si vede che secondo me è la migliore. L’abbiamo preparata in neanche una giornata e non c’era materialmente neanche il tempo. Per me ora è questa la formazione che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo rischiato sia Spinazzola, che Olivera in panchina. Dobbiamo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che abbiamo in difesa.