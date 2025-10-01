Ancora dubbi per la porta, chi giocherà titolare in Champions? La scelta di Conte é netta

Per la gara di questa sera, contro lo Sporting, il dubbio più grande rimane la porta, l’allenatore salentino ha scelto: la sua decisione è chiara.

La squadra campione d’Italia, deve archiviare velocemente l’amara sconfitta di San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. I partenopei, visti i numerosi impegni, hanno subito la possibilità di riprendersi e dare una risposta forte sul campo.

Questa sera, allo Stadio Maradona, il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona, sfida valevole per la seconda giornata della League phase. Dopo la sconfitta contro il Manchester City, la gara risulta essere uno snodo fondamentale per il percorso europeo degli azzurri. Da segnalare, di fatti, la scelte di Antonio Conte: ha scelto il portiere titolare.

Napoli – Sporting, pronto Milinkovic-Savic: Conte scioglie i dubbi

Tutto pronto per la seconda giornata della nuova formula della Champions League, League phase. Gli azzurri, dopo aver perso la prima partita all’Etihad, sono a caccia della prima vittoria al ritorno in Europa: Conte ha sciolto i dubbi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore salentino continuerà l’alternanza tra i due portieri: Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic, con quest’ultimo pronto a tornare titolare per la partita di questa sera, contro lo Sporting.

Antonio Conte era stato chiaro fin dall’inizio: “Abbiamo due portieri forti, si alterneranno a seconda dello stato di forma e dell’avversario“. Furono queste le sue parole nella prima conferenza stampa di stagione, dove presentò la nuova stagione e i nuovi acquisti.

Fin ora, l’allenatore leccese, ha mantenuto la parola: i due portieri si sono alternati fin qui, 4 partite per Meret e 2 per Milinkovic-Savic. Il portiere italiano, era partito dal primo minuto nelle prime due gare di Serie A (Sassuolo e Cagliari), poi è stato il turno del gigante serbo nelle successive due (Fiorentina e Manchester City).

Alex Meret, ha poi disputato da titolare le gara interna contro il Pisa e l’ultima di San Siro, contro il Milan. Questa sera, tornerà Milinkovic-Savic a difendere la porta azzurra, che farà, di fatti, due su due in Champions League.