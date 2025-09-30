Nasce la Napoli Immersive Experience: in cosa consiste la nuova iniziativa per i tifosi

La società partenopea continua a stupire in positivo, con il lancio di una nuovissima experience pensata per i supporters azzurri: i dettagli.

Non solo risultati in campo: la crescita del Napoli sta avvenendo in fattori inerenti alla comunicazione e alla cura del tifoso, sempre più al centro delle strategie di marketing portate avanti dalla società.

La passione va curata, protetta e continuamente coinvolta, soprattutto nei più giovani. Per questo nasce la nuovissima Napoli Immersive Experience.

Ecco la nuova Napoli Immersive Experience: i dettagli

Non è un segreto: ormai la comunicazione si svolge quasi interamente in ambito digitale, in un processo di transizione che appare ormai inarrestabile. Vietato rimanere indietro, soprattutto per una società calcistica del calibro del Napoli, che sta imparando a privilegiare il rapporto con i tifosi in modalità del tutto innovative. Ecco cosa si legge sul sito ufficiale azzurro:

“La SSC Napoli compie un ulteriore passo verso l’innovazione e il coinvolgimento dei tifosi con il lancio della Napoli Immersive Experience, la prima esperienza immersiva mai realizzata da un club di calcio in Italia, che sarà ospitata all’interno del nuovo store ufficiale nel centro di Napoli, in Piazza San Domenico”.

E ancora:

“Grazie all’innovativa tecnologia LTVR(Live & Time Virtual Reality), i visitatori potranno volare virtualmente nei luoghi simbolo del club, trasformarsi in avatar dei propri campioni e scoprire da protagonisti la storia e l’identità del Napoli attraverso contenuti interattivi ed emozionali.

Dunque, un’esperienza dinamica in grado di coinvolgere direttamente il fruitore in un viaggio virtuale innovativo e di grande impatto emotivo. Il viaggio è esperibile anche simultaneamente, con la partecipazione di più persone che possono interagire tra di loro. La Napoli Immersive Experience sarà inaugurata oggi, 30 settembre 2025 all’interno dello store di piazza San Domenico.

Le parole di Tommaso Bianchini e di Joaquín Martínez

Il progetto, realizzato con la fondamentale collaborazione con Bstadium (partner ufficiale Napoli), si fonda sull’utilizzo delle più avanzate tecnologie europee, in grado d fornire un’esperienza assolutamente all’avanguardia. Di seguito, ecco le parole di Tommaso Bianchini, General Manager azzurro:

“Siamo orgogliosi di lanciare un progetto unico di realtà immersiva in Italia e siamo molto felici di farlo nel cuore di Napoli. Il nostro obiettivo è quello di intrattenere sempre di più i nostri tifosi e siamo certi che nello Store di San Domenico si incroceranno persone provenienti da ogni parte del mondo e legati dalla fede per il Napoli”.

A esprimere soddisfazione per la buona riuscita del progetto, ci ha pensato anche il CEO di Bstadium, Joaquín Martínez: