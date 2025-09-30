Napoli, Conte non le manda a dire: è successo in conferenza

Il solito Conte chiaro, diretto e senza troppi giri di parole: la sua dichiarazione è un messaggio netto, che non lascia alcun dubbio.

Al Maradona domani sera alle ore 21 si riaccenderanno le luci per il tanto atteso ritorno della Champions League nell’impianto di Fuorigrotta. Gli azzurri, reduci dallo scivolo esterno contro il Milan, vogliono subito archiviare anche l’esordio in Europa, dopo la sconfitta amara contro il Manchester City.

Una sconfitta che brucia ancora, soprattutto per com’è arrivata, con una partita completamente cambiata dall’espulsione di capitan Di Lorenzo. Proprio il terzino azzurro non sarà disponibile domani contro lo Sporting Lisbona con un Conte in piena emergenza difensiva. Proprio il tecnico salentino, durante la conferenza stampa, ha voluto precisare un aspetto importante del suo carisma.

“Lavoro 24 ore su 24”, il messaggio chiaro rivolto ai suoi uomini

Una conferenza stampa pre-Sporting dove non sono mancate le domande sul “caso De Bruyne”, dopo quanto successo con la sostituzione di Milano. Ma non solo il belga al centro delle domande: Infatti, Conte, riallacciandosi ad un quesito sugli approcci delle gare, ha voluto sottolineare un aspetto importante del suo carattere, che farà riflettere i suoi calciatori. Di seguito le sue parole:

“Io faccio del miglioramento la mia ragione di vita. Lavoro 24 ore su 24 per migliorare e far migliorare“.

Il solito Conte, che vuole subito ripartire insieme ai suoi uomini, riportando entusiasmo e voglia di lottare su ogni pallone.