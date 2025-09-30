Home ->

Napoli, arriva la squalifica: la decisione del Giudice Sportivo

Napoli Primavera

Batosta del Giudice Sportivo, arrivano due turni di squalifica: il motivo ufficiale.

Piove sul bagnato in casa Napoli Primavera. Gli azzurri di mister Dario Rocco sono reduci da cinque sconfitte consecutive in campionato. Dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari all’esordio nella massima categoria, gli azzurri hanno incassato 5 sconfitte di seguito, l’ultima fuori casa contro il Cesena per 3-0.

Domenica contro la Roma andranno alla ricerca di tre punti fondamentali in chiave salvezza, contro una squadra reduce dalla vittoria casalinga contro il Genoa e in piena lotta playoffs.

Napoli Primavera, squalificato Ercolano: il comunicato

Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, però, gli uomini di Dario Rocco dovranno fare a meno di un membro della squadra. Si tratta di Vincenzo Ercolano, squalificato per due gare. La decisione del Giudice Sportivo, infatti, è stata chiara: due turni di squalifica al team manager azzurro.

“ERCOLANO Vincenzo (Napoli): per avere, al 25° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale proferendo un’espressione
irriguardosa”, scrive il Giudice Sportivonel comunicato ufficiale.

