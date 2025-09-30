Conte e le parole dure nello spogliatoio, svelato il discorso alla squadra: “Parlo anche ai nuovi…”

Dopo la cocente sconfitta maturata contro il Milan, si è reso necessario un piccolo confronto tra il mister e la squadra. Ecco i dettagli.

Purtroppo, lo screzio avvenuto tra De Bruyne e Conte è destinato ad alimentare ancora voci, illazioni e fantasie varie. Si sa, ogni piccolo pretesto è buono per minare le certezze dei Campioni d’Italia e proprio il mister dovrà essere bravo a non prestare il fianco.

In tal senso, proprio il salentino ha deciso di chiarire una volta per tutte la situazione e riportare così l’armonia nello spogliatoio. Ovviamente, a modo suo.

Svelate le parole di Conte allo spogliatoio: il retroscena

Nonostante una narrazione importante sulla questione, è chiaro che due fuoriclasse del genere vorranno evitare a ogni costo di creare una spaccatura su una tale piccolezza. A portare chiarezza sull’atteggiamento tenuto da Conte, ci ha pensato Massimo Ugolini, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne parliamo il lunedì:

“Non c’è stato nessun faccia a faccia tra De Bruyne e Conte. Il mister ha parlato alla squadra, soprattutto ai nuovi arrivati, ribadendo come questi atteggiamenti non siano tollerati da nessuno, senza badare al nome che si porta sulla maglia”.

Infine, lo stesso Ugolini ha sottolineato le cause che stanno rendendo complessa l’integrazione del belga:

“De Bruyne è un’azienda che si muove e c’è stata un’organizzazione mostruosa per portarlo al Napoli, tra problemi logistici e nuove metodologie di allenamento. Conte sta facendo il 30% in più di ciò che ha fatto la stagione scorsa“.

Adesso, è tempo di concentrarsi sullo Sporting Lisbona, in un match che si preannuncia tutt’altro che facile. L’imperativo è mettere a tacere le voci che stanno accompagnando gli azzurri in questi giorni e riprendere subito il cammino nella massima competizione europea.