Verso Napoli – Sporting Lisbona, le condizioni di Rrahmani: ci sono speranze?

Sono giunti aggiornamenti in merito l’infortunio di Amir Rrahmani, il centrale kosovaro è in dubbio per la sfida: le sue condizioni

L’assenza di Amir Rrahmani si sta facendo sicuramente sentire nel Napoli. Il centrale kosovaro è diventato un vero e proprio leader per la squadra campione d’Italia, che ora non attende altro il suo ritorno in campo.

L’ex Verona sembrava pronto a tornare per la sfida in campionato contro il Milan, ma alla fine ha dovuto dare forfait: per questo, la decisione è ricaduta sulla coppia Juan Jesus-Marianucci. Ancora alle prese il classe ’94, dunque, con una lesione al bicipite femorale.

Le condizioni di Rrahmani: Conte costretto ad una magia

Francesco Modugno, giornalista sportivo, ha rilasciato una dichiarazione importante in merito alle condizioni fisiche di Rrahmani. Il suo intervento alla trasmissione ‘Il Bello del Calcio‘:

“Il centrale difensivo non ci sarà nemmeno contro lo Sporting Lisbona. Soffre ancora il problema muscolare, le alternative sono pronte” – afferma il giornalista.

Non una buona notizia per Conte, vista una difesa da reinventare nuovamente. Luca Marianucci non è presente nella lista UEFA, così come Pasquale Mazzocchi. Inoltre, è da ricordare la squalifica di capitan Giovanni Di Lorenzo. Insomma, il tecnico deve creare un nuovo reparto in pochissime ore.