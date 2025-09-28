Conte: “Marianucci? Ha meritato la chance”, poi commenta le sostituzioni di De Bruyne e McTominay

Serie A, Milan-Napoli 2-1: arrivano le parole di mister Antonio Conte nel post partita di San Siro.

Triplice fischio a San Siro con il Napoli di Antonio Conte che cade a San Siro: non è bastato il gol di De Bruyne dal dischetto che ha riacceso le speranze dei partenopei nel corso del secondo tempo. È sconfitta per il Napoli che, nonostante i diversi indisponibili in difesa, ha dato comunque dimostrazione di essere presente con alcune occasioni importanti sul finale di partita.

Mister Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Conte: “L’atteggiamento è stato quello giusto, dobbiamo migliorare”

Rispetto all’approccio del Napoli alla gara:

“Approccio? Dispiace aver concesso subito i gol. Al livello di squadra potevamo sempre fare meglio sui gol. All’inizio partire qui a San Siro e andare sotto non è stato semplice. Nel primo tempo abbiamo giocato, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo pressato il Milan molto alto. Ultimamente abbiamo concesso qualcosa in più, i gol contro il Pisa, la Fiorentina ed oggi. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza e quindi dovremmo essere bravi a migliorarla. La prestazione mi è piaciuta, l’atteggiamento di venire qua a Milano contro il Milan che è una squadra tosta. Questo ci deve dare delle sensazioni positive. Dobbiamo migliorare dove dobbiamo migliorare”.

Sulla rete subita:

“Gol Pulisic? È la prima sconfitta su 5 partite, ricevuta a San Siro contro il Milan, non proprio contro l’ultima arrivata. Ci sta che ti fanno due gol. Noi sappiamo benissimo che bisogna fare meglio ma come squadra non come reparto. Si attacca e si difende tutti insieme. Sul 2 a 0 era dura e nonostante tutto ci siamo rimessi a giocare e abbiamo riaggredito alto. Alla fine devi anche fare gol”.

In merito alla scelta di Marianucci dal primo minuto, Conte ha affermato:

“Marianucci? Luca è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa. Non è in lista Champions quindi non avrebbe potuto giocare mercoledì. Si è guadagnato questa possibilità di giocare, ha grande potenzialità ed ha dimostrato di poter stare nella nostra rosa, oggi si è meritata la chance. Si è allenato bene. Speriamo che mercoledì non accada niente a Juan Jesus e Beukema: Di Lorenzo è squalificato e Spinazzola ed Olivera dobbiamo vedere come stanno. Quando giochi ogni 3 giorni può succedere. Sono ragazzi che hanno buone prospettive ma non sono arrivati al posto dei titolari. La crescita deriva proprio dal giocare partite. Anche Gutierrez ha giocato dopo tanti mesi, abbiamo forzato la situazione dato che anche Mazzocchi non stava bene”.

Sulle sostituzioni: